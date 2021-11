Crisi nera nel Movimento 5 Stelle. Retroscena bomba su Beppe Grillo: sfascerà tutto, uscita definitiva

25 novembre 2021 a

Beppe Grillo è pronto a sconquassare il Movimento 5 Stelle. Il fondatore del partito attualmente guidato da Giuseppe Conte sta pensando di dare l’addio definitivo al Movimento e le sue intenzioni non sono più un segreto tra le alte sfere pentastellate, dove c’è un solo refrain: “Beppe ha deciso di sfasciare tutto”. Il retroscena esplosivo è raccontato da Il Giornale che spiega come la frecciata di Grillo a Giuseppe Conte sul tema Rai - “è lo specialista del penultimatum” - sia un segnale chiaro di un malessere ormai incontenibile, soprattutto per il fatto che non siano arrivati messaggi volti a riportare la calma dopo la tensione e la frecciatina più che velenosa.

“Mamma mia, Grillo l’ha demolito” uno dei commenti più in voga dopo le frasi del Garante, che ha delegittimato l’ex presidente del Consiglio. Grillo, racconta sempre il quotidiano, viene definito come “stanco del M5S” e addirittura non avrebbe neanche voluto prendere parte all’evento in cui ha sbeffeggiato il leader grillino. A pesare sulla sua testa anche l’imminente decisione sulle accuse di violenza sessuale fatte al figlio Ciro: domani il Gup di Tempio Pausania stabilirà se lui e i suoi tre amici genovesi dovranno essere rinviati a giudizi e affrontare il processo o meno. Nel caso Grillo torni sui suoi passi non disdegnerebbe un passaggio del potere ad una tra Virginia Raggi e Chiara Appendino.

