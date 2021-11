Non lo vedo al Quirinale, così Boldi scarica Berlusconi

24 novembre 2021 a

Una vita insieme. Tifo calcistico e lavoro: una collaborazione di lunghissima data, cominciata già negli anni Ottanta. Oggi l'amicizia resta profonda ma, secondo Boldi, Berlusconi è meglio come imprenditore che come politico. "Sicuramente meglio come imprenditore"", dichiara l'attore in un'intervista al Giornale.

"Come amico penso che sarebbe una bella soddisfazione, il coronamento della sua carriera politica - prosegue Boldi - Non ce lo vedrei in questo momento perché ha già sofferto tanto, è stato martoriato con processi su processi e credo che non gli convenga fare il presidente della Repubblica. Da amico mi sento in dovere di avvertirlo. Poi, se diventa Capo dello Stato, sarò felicissimo per lui".

