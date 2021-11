Manovra Quirinale, fa la sua mossa anche Mastella e lancia l'amo per il grande centro

Pietro De Leo 24 novembre 2021 a

a

a

Un quadro politico generale che fibrilla, tra poli in evidente difficoltà nei loro assetti interni e il terreno impervio che porta alla prossima elezione del presidente della Repubblica. Ecco che allora c’è un evento a piombare in mezzo a questa agenda convulsa. L’Assemblea nazionale costituente di “Noi di Centro”, per sabato 4 dicembre, a Roma. Promotore e traino dell’iniziativa, Clemente Mastella.

Il Ppe spinge Berlusconi al Colle: una dichiarazione decisiva

L’ex leader Udeur, più volte ministro, già dalla crisi del governo Conte 2 aveva fatto irruzione nel quadro politico adoperandosi per la costruzione di un nuovo contenitore moderato, che avrebbe dovuto fungere da architrave di una nuova fase contiana. Poi le cose precipitarono, e non se ne fece nulla. Ecco allora questo nuovo capitolo, dopo quasi un anno. Considerando che l’area post-post democristiana, tra aspiranti leader e aspiranti federatori (tra cui Renzi, che di fatto ha lanciato la sfida all’ultima edizione della Leopolda), è assai affollata di volti e volontà di primeggiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.