Photoshop esagerato, social scatenati contro Daniela Santanchè

A volte si esagera, forse perché si perde il controllo del mezzo. Non sempre, infatti, è facile avere dimestichezza con gli ultimi ritrovati della tecnologia. Primo tra tutti il photoshop che rende le fotografie più belle, toglie i difetti e, a volte, anche l'età. Ed è incappata nell'errore anche Daniela Santanché.

La senatrice di Fratelli d'Italia è apparsa sui suoi profili social indossando un bel maglione rosso. Per poi chiedere se quel capo, fatto ai ferri con le sue mani, piacesse ai suoi seguaci. Ma il commento della maggior parte dei follower non ha riguardato il maglioncino sferruzzato sapientemente, bensì l'eccessivo ricorso al photoshop. Che ha fatto sembrare la Santanché con il viso ultralevigato. La pioggia di critiche non si è fatta attendere.

