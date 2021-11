Super green pass subito o tutti a casa, l'allarme di Pregliasco sul Natale

22 novembre 2021 a

Allarme Pregliasco per il Natale. Se il green pass non dovesse arrivare subito (già entro una settimana), sarebbero a rischio le prossime feste di Natale. In altre parole serve una stretta al più presto. L'alternativa è un altro anno chiusi dentro casa. «Se il super Green pass entrasse in vigore dalla prossima settimana salviamo il Natale, se questo accadesse dopo si rischia di non riuscirci. Io lo introdurrei già da lunedì prossimo». Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1.

Le parole di Pregliasco sembrano trovare conferme dalla situazione che si sta vivendo in molti Paesi d'Europa. Per l'Austria è gia scattato il lockdown e anche la Germania sta vivendo ore estremamente difficili con l'aumento esponenziale dei contagi.

