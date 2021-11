Lorenza Trucchi, il ministro Franceschini boccia l'istituzione del comitato

21 novembre 2021 a

a

a

Il ministro per i Beni Culturali boccia l'istituzione del Comitato per i cento anni dalla nascita di una grande critica d'arte italiana, Lorenza Trucchi e la motivazione pare inoppugnabile: lei è viva. L'autrice oggi ha 99 anni, 100 li compirà nel 2022 il prossimo 11 gennaio. "La Consulta decide all'unanimità - si legge nella nota del ministero - di non concedere il contributo per l'istituzione del Comitato celebrativo del centenario di Lorenza Trucchi". Pur ritenendo la sua personalità scientifica di assoluta rilevanza nazionale nel campo della "critica militante" dell'arte del Novecento in Italia, e pur rilevando che non sussiste nella normativa alcuna disposizione che limiti le proposte di intitolazione di comitati alle solo personalità decedute la Consulta "giudica tuttavia che la formazione di un giudizio critico distaccato sulla produzione di un autore non possa non presupporre, nella sostanza, il trascorrere di un lasso di tempo più ampio, così che la sua attività possa ritenersi storicamente conclusa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.