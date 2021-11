Terremoto nel Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso va subito contro l'embargo Rai di Giuseppe Conte

20 novembre 2021 a

Giuseppe Conte aveva promesso che nessun esponente del Movimento 5 Stelle avrebbe più partecipato a trasmissioni della Rai, ma il suo diktat è stato subito smentito. Sono bastati appena due giorni affinché le parole del leader grillino finissero nel cestino dei rifiuti, con Dino Giarrusso colpevole. L’europarlamentare è intervenuto telefonicamente ad Un Giorno da Pecora, trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Proprio oggi mi dovevate chiamare?” ha scherzato Giarrusso con i due, non attaccando però il telefono e continuando a parlare, facendo capire di essere d’accordo con il suo capo politico mentre nello stesso istante stava tradendo le sue istruzioni: “Sono d'accordo al 1000% con Giuseppe Conte”. Giarrusso ha poi canticchiato la canzone di Renato Zero “Viva la Rai” cercando di smorzare gli animi, ma polemica sta terremotando i contiani. In particolare gli altri pentastellati se la prendono con il senatore tarantino Mario Turco, uno dei vice di Conte. “Turco ha portato avanti le trattative ma non ne è stato capace e non capisce nulla di Rai” uno degli attacchi dai colleghi di partito.

