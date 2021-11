Giuseppe Conte pur di non vedere Mario Draghi preferisce tifare per SIlvio Berlusconi al Quirinale

Gianfranco Ferroni 19 novembre 2021 a

«Dopo quello che è successo alla Rai, ormai Giuseppe Conte pur di non vedere Mario Draghi salire sul Colle è pronto a far votare per Silvio Berlusconi»: così si sente dire, nei dintorni del Senato, da alcuni grillini. Che poi, e di questo il premier farebbe bene a tenerne conto, i rapporti tra «Giuseppi» e Berlusconi sono ottimi.

