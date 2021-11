Regioni contro no vax, linea durissima: "Senza vaccino stai a casa, esci solo per la spesa"

17 novembre 2021 a

a

a

La linea dura delle Regioni contro i no vax si fa durissima. Dopo i governatori di centrodestra, che hanno proposto di escludere i vaccinati dalle possibili restrizioni dovute al cambio di colore (dal bianco al giallo fino all'arancione e rosso), arriva anche un presidente di Regione di sinistra che si spinge ancora più là. E' Eugenio Giani che governa la Toscana. Intervistato a Radio24, a proporre di fare come l'Austria.

Giani premette: "Non è il caso della Toscana, dove credo che fino a Natale la situazione resterà questa e non ci sarà nemmeno la zona gialla" Il governatore, però, continua: "In linea generale, però, credo che dobbiamo prevedere delle distinzioni tra vaccinati e non vaccinati. Tra Germania e Austria credo che noi dovremmo ispirarci a quest'ultima". Ecco cosa intende: "Se sei vaccinato nessuna limitazione. Chi invece sceglie di non farsi il vaccino, deve restare a casa e uscire solo per fare la spesa o per curarsi"..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.