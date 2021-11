Paolo Mieli lancia Sabino Cassese per il toto-Quirinale. Ma il Pd ha la carta segreta

Gianfranco Ferroni 16 novembre 2021 a

Da Lucia Annunziata, su RaiTre, grazie alla presenza di Paolo Mieli si gioca al toto Quirinale. Domenica scorsa «è stato messo in mezzo» il giurista Sabino Cassese. Mieli, invitato sempre da donna Lucia (che divenne presidente della Rai grazie alla rinuncia di Paolo), ha lanciato Cassese, elogiandolo tanto da imbarazzarlo, al punto che «lo sventurato» ha indicato la necessità di far salire una donna al Quirinale. Subito dopo, però, Annunziata ha intervistato Marco Minniti, un nome «coperto» che nel Pd qualcuno vuole far uscire il prossimo anno, proprio per la corsa al Colle. Chissà la prossima settimana a chi toccherà...

Il Pd pensa a Gasbarra per il seggio liberato da Gualtieri

