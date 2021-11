Il Pd pensa a Enrico Gasbarra per il seggio liberato da Roberto Gualtieri

Gianfranco Ferroni 16 novembre 2021 a

a

a

Enrico Gasbarra è un politico di lungo corso, già presidente della Provincia di Roma, già parlamentare, ora numero uno della Ipab Isma - Istituti di Santa Maria in Aquiro, impegnata nel gigantesco progetto di recupero di palazzo Rivaldi, lo storico edificio situato a due passi dal Colosseo, abbandonato per troppo tempo, «regno» negli anni Settanta dell’eversione politica. Venerdì sera Gasbarra è stato notato in un ristorante situato fuori dal centro storico e che risulta tra i più amati dai politici e dai magistrati che non vogliono farsi notare. Nel Pd romano le voci di un ritorno in Parlamento di Gasbarra si moltiplicano, indicando la possibilità di una sua candidatura nel seggio lasciato libero dal nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Governo avaro sugli assorbenti: da Draghi solo una mancetta alle donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.