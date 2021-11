Assessore positivo al Covid, giunta delle Marche in isolamento

15 novembre 2021 a

A seguito della rilevata positività al virus Sars-Cov-19 di un assessore, emersa al termine della riunione di Giunta, il Presidente, gli Assessori, il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale della Regione Marche hanno ritenuto opportuno porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente. Lo rende noto la Regione Marche.

