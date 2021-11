Pensioni, privilegi e discriminazioni inaccettabili. Giorgia Meloni ammonisce Mario Draghi: serve un atteggiamento serio

12 novembre 2021 a

Attenzione al tema delle tasse e delle pensioni. Giorgia Meloni, a margine dell'assemblea nazionale di Federmanager all'Auditorium della Conciliazione a Roma, ha chiesto maggiore chiarezza al governo di Mario Draghi sulle imposte e sulla riforma che riguarda la fine del lavoro degli italiani: “Penso al tema del reddito di cittadinanza, al tema delle tasse e dell’attenzione che va riservata alla vicenda del cuneo fiscale, al taglio del costo del lavoro. Alla vicenda della casa, sulle quale non abbiamo garanzie che con l’aumento del catasto non aumentino anche le tasse. Sulle pensioni continuano a esserci in Italia dei privilegi inaccettabili e delle discriminazioni inaccettabili come il minimo contributivo per artigiani e commercianti. Di proposte serie da parte dell’opposizione ce ne sono molte, chiediamo - ha concluso la leader di Fratelli d’Italia - un atteggiamento serio da parte del governo”.

