Michaela Biancofiore all'attacco: "Bisogna rendere la proprietà privata inviolabile"

"Solo ora, dopo l’ennesimo caso che ha riguardato l’anziano signore del quartiere Don Bosco di Roma, il mondo politico si affanna a presentare provvedimenti per arginare il fenomeno delle occupazioni abusive". A dirlo è la deputata Michaela Biancofiore.

"Il problema - prosegue la parlamentare di Coraggio Italia - non è facilmente arginabile perché la nostra costituzione, a differenza del Bill of right americano o dalla carta europea dei diritti dell’uomo, non prevede la sacralità e l’inviolabilità della proprietà privata. Questo forse per ragioni storiche e culturali incomprensibili. A marzo 2019 ho presentato un disegno di legge di modifica all’art. 42 della Costituzione per sanare questo vulnus tutto italiano".

"Ora - conclude Biancofiore - mi auguro che venga calendarizzato al più presto, visto che ci sono ancora i tempi, volendolo, per una riforma complessiva della Costituzione magari comprendente anche il Presidenzialismo, le autonomie regionali e tutto quanto frena l’attualità della nostra carta fondamentale".

