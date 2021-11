Giorgetti rimane senza vie d'uscita con Salvini. Ma arriva l'aiutino di Draghi

04 novembre 2021 a

a

a

In attesa della riunione del consiglio federale della Lega - che si annuncia abbastanza teso - il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto un giro di telefonate per capire quanti dei suoi uomini sono pronti ad andare allo scontro con Matteo Salvini.

#iltempodioshø

A quanto pare, i più gli consigliano prudenza. Il che per un uomo considerato prudente per antonomasia equivale all’invito a disertare i lavori.

Di Maio e la bugia sulla pizza ("una al mese") con Giorgetti. Così l'abbiamo smascherato

“E come faccio”, si chiede il ministro. Provvidenziale potrebbe essere l’aiutino del presidente del Consiglio Draghi, che a quanto pare ha convocato per le 16 il consiglio dei ministri. All’ordine del giorno la legge sulla concorrenza, che reca proprio la prima firma di Giorgetti. Come fa a non essere presente?

Salvini vuole far fuori Giorgetti. Retroscena Lega, così Matteo rovescia il tavolo

Il consiglio federale è alle 18 e basterebbe una pizza “programmata” con Di Maio per cavarsela con i consueti “impegni di governo”.

Altrimenti, rischia di trovarsi di fronte ad una specie di (metaforico) plotone di esecuzione leghista. Oppure supplicare una nota congiunta di cui parlava stamane il veneto Bitonci. A fine serata se ne capirà finalmente qualcosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.