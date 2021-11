Lega, Matteo Salvini al Consiglio federale: "Ascolto tutti ma decido io"

04 novembre 2021 a

È iniziato alla Camera de Deputati il Consiglio federale della Lega. La riunione dei vertici del partito si tiene in Sala Salvadori negli uffici del Carroccio a Montecitorio. Il segretario Matteo Salvini è giunto alla Camera assieme al suo vice Andrea Crippa. Alcuni dei partecipanti sono invece collegati in videoconferenza. La riunione convocata al volo dal leader della Lega serve a mettere un punto sulle voci delle frizioni all’interno del partito diviso in due anime, quella “governista”, rappresentata da Giancarlo Giorgetti e dai presidenti di Regione del Nord, e quella più di lotta che ovviamente fa capo al segretario Salvini.

"Stiamo affrontando un periodo di governo di unità nazionale per affrontare la pandemia - ha detto il leader della Lega arrivando alla Camera per la riunione del consiglio federale del partito - Il futuro che abbiamo in testa è governo liberale e di centrodestra fondato su alcuni valori come la difesa della famiglia, delle libertà è il taglio delle tasse. Ascolto tutti, e decido come sono solito fare".

