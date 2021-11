Roma, prima iniziativa del neoassessore ai rifiuti? Un post su Facebook…

03 novembre 2021 a

E chissà che ci potevamo attendere. Ora che il Pd ha ripreso la navigazione in Campidoglio con il varo della giunta Gualtieri, ci si aspettava che almeno sul fronte dei rifiuti il nuovo assessore, Sabrina Alfonsi, evitasse i toni propagandistici per indicare le tappe per rendere Roma finalmente pulita. Perché aldilà della grancassa suonata ieri dal nuovo sindaco della Capitale, poi bisogna stare sul pezzo e spiegando bene ai cittadini che cosa si itnedne fare.

Ma Calenda lo stronca subito: "Schiavo delle correnti, pessimo inizio"

Per ora, la prima “iniziativa” della Alfonsi è un bel post su facebook per farsi fare gli auguri dalla tifoseria, ma non è più tempo di applausi a vuoto. Aver archiviato la stagione della Raggi, dovrebbe consentire a tutti di comprendere che i cittadini si attendono più fatti che tweet. E invece la Alfonsi si è concessa l’autoglorificazione: “Da oggi Assessora al verde, all’agricoltura e al ciclo dei rifiuti, al fianco del sindaco Roberto Gualtieri! Una grande emozione confrontarmi con deleghe complesse, grandi sfide che sono le sfide del nostro futuro! Ma non si poteva che unirle insieme, perché sono il cardine della svolta green del nostro paese. Non guardiamo all’emergenza ma guardiamo al futuro! #RomaRinasce”. Detto questo? Nessuno lo sa. Dovremo attendere il post numero due.

