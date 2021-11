Che batosta per Letta: "Non è un leader". Così lo stronca l'ingegnere nei giorni del flop Zan

De Benedetti al vetriolo sul segretario Pd

03 novembre 2021 a

a

a

«Letta è sicuramente una persona per bene, sicuramente una persona seria però non ha la caratura del leader». Pesantissima stroncatura per il segretario Pd da parte di Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Peraltro, la batosta arriva in un momento già particolarmente complicato per Letta, alle prese con i malumori nel partito per la pessima gestione della partita parlamentare sul ddl Zan.

De Benedetti ne ha anche per Renzi ("non è una persona seria, perché una persona seria che fa il senatore non si metterebbe anche a fare l'uomo d'affari. Consigli a lui? No, gliene ho già dati tanti in passato e non ne ha seguito nessuno"), mentre sulla corsa al Quirinale è sfuggente: "Io sono dell’opinione che Draghi non debba andare al Quirinale, ma in uno stato di emergenza che si prolungherà oltre il 31 dicembre e una situazione economica ancora da consolidare, avendo due fuoriclasse come Draghi e Mattarella, perchè non approfittarne?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.