De Benedetti-choc: "La Meloni? Ha leadership ma tanto l'Europa non le farà fare la premier"

L'Ingegnere sulla leader di FdI: "Non andrà a Palazzo Chigi anche se ha i voti, siamo un Paese eterodiretto"

03 novembre 2021

a

a

Dichiarazione choc di Carlo De Benedetti a "Otto e mezzo". Dopo aver lodato Giorgia Meloni per la sua leadership, l'Ingegnere la esclude però dalla corsa a Palazzo Chigi: «La Meloni premier? Non succede perché l’Europa non ce lo lascia fare. Votano gli italiani, è vero, ma gli italiani votano secondo ciò che gli conviene».

Immediata la reazione di Fratelli d'Italia: «Meloni premier? Succede se gli italiani decidono liberamente. De Benedetti, adottando il metro suo per misurare gli italiani, ritiene che siano un popolo di sudditi che voteranno ciò che l’Europa gentilmente consente. Ma l’Italia non è una colonia e gli italiani non sono sudditi: voteranno liberamente….così come liberamente De Benedetti attenderà il pizzino di Macron. Temo che non arriverà: il destino dei sudditi è attendere una carezza che non arriva mai». Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.

