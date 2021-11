Draghi al Quirinale e niente elezioni, la profezia di Conte sul Colle

02 novembre 2021 a

Una eventuale elezione di Draghi al Quirinale «non significa che un attimo dopo si vada alle elezioni. Ricordo che questo governo di unità nazionale è nato perché non c’erano le condizioni per andare alle elezioni», ribadisce Giuseppe Conte, leader del M5S, a "Porta a Porta".

«Stiamo parlando di tante ipotesi. È chiaro che qualunque sia la soluzione, non ravviso le condizioni per andare a votare un attimo dopo», ha rimarcato Conte. Se ravviso le condizioni per mantenere la stessa maggioranza? «Questo dipende. Se fosse Draghi (a essere eletto al Quirinale), stiamo parlando del venir meno anche del presidente del Consiglio, una circostanza non indifferente e bisognerà quindi vagliare le soluzioni». «Non volevo certo avventurarmi nel toto-nomi, ho risposto a una domanda e ho detto qual è la posizione del M5S», ha proseguito il leader M5S.

