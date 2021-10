Vertice centrodestra, Matteo Salvini incontra Berlusconi. Il Cav detta la linea a Villa Grande

Pietro De Leo 28 ottobre 2021 a

a

a

È il pranzo arrivato dopo le settimane di tensione e distinguo interni, sia nel campo di Forza Italia (soprattutto) ma anche in quello della Lega. Ora i due partiti principali del centrodestra di governo si ritrovano a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi. Oltre al leader azzurro e al segretario leghista Matteo Salvini, i rispettivi capigruppo parlamentari, le due delegazioni di ministri, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e Gianni Letta. Il comunicato finale scandisce l’agenda dell’incontro scandisce i punti dell’agenda.

Dalla difesa del sistema maggioritario (e dunque del bipolarismo) e ad una strategia comune sul Quirinale. Peraltro, è stata concordata la necessità anche di un maggior coordinamento per quanto riguarda le iniziative di delegazione governativa e gruppi parlamentari, specie in vista della legge di stabilità dove verrà posta particolare attenzione alle partite Iva.

Intanto, nasce anche un metodo di lavoro, con la promessa di un incontro a breve, entro due settimane. E fra qualche giorno dovrebbe tenersi anche un vertice allargato alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Come di consueto, il vertice politico segna anche una certa rilevanza “di colore”, tutta inscritta nel menù offerto da Berlusconi. I pranzi politici nelle residenze del leader di Forza Italia hanno segnato una parte del “racconto” della politica. Dunque stavolta sono stati serviti due primi (cacio e pepe e riso konjac), carpaccio di carne per secondo, contorno di verdure. Cheesecake e mousse al cioccolato per dessert.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.