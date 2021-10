Fine dei giochi per il ddl Zan. Stop alla legge: il Senato dice sì alla 'tagliola'

27 ottobre 2021 a

a

a

Il Senato ha approvato con 154 voti a favore (131 contrari e 2 astenuti) la richiesta di non passaggio agli articoli del ddl Zan, la cosiddetta ’tagliola' presentata da almeno 20 senatori della Lega e di Fratelli d’Italia. Durante la riunione di ieri convocata dal presidente della commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, con i capigruppo delle forze di maggioranza per discutere del ddl presentato da Alessandro Zan, l'intesa tra i partiti non era stata trovata. Gran parte della discussione si era concentrata proprio sulla cosiddetta 'tagliola', cioè il voto della pregiudiziale denominata 'non passaggio agli articoli', con scrutinio segreto. Questo risultato rappresenta una sconfitta per la sinistra: si blocca l’iter in Senato della proposta di legge, che era stata già approvata dalla Camera.

La querela a Fedez? Mai presentata. Fuortes svela la verità sul Primo Maggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.