"Lotteria sulle pensioni". Minzolini e l'idea maliziosa a L'Aria che Tira: Draghi al Quirinale come garanzia

Un irrigidimento delle posizioni tra Mario Draghi e i sindacati sul tema pensioni. Nella puntata del 27 ottobre de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, è ospite Augusto Minzolini, che cerca di analizzare il problema sorto al tavolo della trattativa: “È diventato una lotteria andare in pensione. Ogni anno c'è un problema e non puoi farti un progetto, non sai cosa ti aspetta. C’è uno scalone ogni anno”. Minzolini si lamenta poi del ritorno in cuffia della sua voce, un fastidioso inconveniente che la Merlino sorpassa con la sua solita ironia, scherzando con il giornalista in collegamento.

Minzolini poi va avanti: “C’è un problema di questa natura. In più credo che anche un governo guidato da una personalità come Draghi deve anche calarsi rispetto alla realtà della politica, non puoi dire no alla Lega e ai sindacati, devi trovare un modo per arrivare a una mediazione. Creare degli scaloni crea un malumore sociale e una diffidenza nei confronti dello Stato, in un momento in cui non andrebbe creata”. “Io ho un’idea maliziosa, ma non vorrei dirla” si sofferma Minzolini su un possibile retroscena. Irrompe di nuovo la Merlino: “Non fai il retroscenista e mo’ manco le idee maliziose…”. “Non vorrei che se si crea una situazione di incompatibilità e di difficoltà di rapporto tra Draghi e i partiti, tenendo conto che non puoi fare a meno di Draghi specialmente nel rapporto con l’Europa, forse la soluzione migliore sarebbe mandare Draghi come garanzia al Quirinale, superando le opposizioni di chi che è meglio che rimanga Palazzo Chigi” si lascia alla fine andare il giornalista. Entrambi scoppiano a ridere dopo la rivelazione dell’”idea maliziosa”.

