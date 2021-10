Ddl Zan, Elisabetta Casellati contro il grillino Santangelo: "Gran maleducato, lei è censurato"

27 ottobre 2021 a

Clima caldo nell'Aula di Palazzo Madama al termine della discussione generale e dopo il via libera da parte della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al voto segreto per la richiesta di non passaggio agli articoli presentata da Lega e Fdi. Casellati ha dovuto richiamare più volte il senatore del M5S, Vincenzo Santangelo, reo di aver fatto alcuni gesti all'indirizzo della presidente.

"Senatore Santangelo lei è un grande maleducato. Non si fanno gesti alla presidenza, lei è ammonito. È censurato, e tra un po' la allontano dall'Aula - le parole della Casellati mentre in Aula risuonava il coro 'fuori, fuori' -. Non mi costringa a farlo, a impedirle di votare, la smetta con il suo comportamento irrispettoso. Non ammetto che si facciano gesti di questo tipo, lo può fare da altre parti, non qua dentro".

