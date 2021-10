Lei sogna le nozze, lui non ci pensa proprio. Aria di tempesta in casa Di Maio-Saba?

Virginia si sbilancia: "Prossimamente...". Ma Giggino nel suo libro rimanda tutto di un bel po'

26 ottobre 2021 a

a

a

Guai familiari in vista in casa Di Maio-Saba. Ufficialmente la relazione tra il ministro degli Esteri Luigi e la di lui compagna Virginia va a gonfie vele. Ma a voler leggere tra le righe qualcosa non quadra e potrebbe portare presto a frizioni di tipo sentimentale.

Come per tante coppie, l'incognita principale è rappresentata dalla programmazione del futuro. Un domani che lei intravede con discreta nettezza. Ospite di "Un Giorno da Pecora", parlando del suo libro “Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia”, svela: “Luigi lo ha letto in due giorni, e ogni tanto mi ripete qualche frase del libro, come una frase di Kant che dice 'non possiamo conoscere nemmeno un filo d'erba', ovvero che per i limiti che abbiamo non possiamo conoscere, in realtà, niente e nessuno”. Al termine del saggio c'è una dedica al suo fidanzato, in cui scrive “ho capito l'amore”. "Questo vuol dire che vi sposerete presto?" le chiedono i conduttori. “Non lo so, prossimamente può essere ma non ne abbiamo parlato”. "C'è qualcosa che vorrebbe Luigi facesse più spesso?" le chiedono ancora. “Regalarmi dei fiori. Mi piacciono i fiori e mi piace quando me li regala”. E lui lo fa spesso? “Lo fa, ma mi piacerebbe se lo facesse di più...”.

Centri per l'impiego vuoti e navigator inutili. Flop e fallimento del reddito grillino

Il disaccordo, però, non è solo sul numero di omaggi floreali fatti da Luigi. Ma anche sulla data del matrimonio. Perché se Virginia parla di "prossimamente", Di Maio sul tema sembra essere molto più evasivo. Lo si comprende leggendo il finale del libro del ministro degli Esteri. Il capitolo si chiama "2050" e scrivendolo l'ex capo politico dei Cinquestelle spiega come si immagina tra ventinove anni. A un tratto cita l'ipotetica figlia: "Lei ha 23 anni". Calcolatrice alla mano, significa che Di Maio non ha intenzione di metter su famiglia prima del 2027. A sei anni da oggi. Non proprio prossimamente. Virginia Saba è stata avvisata?

O reddito o morte. L'infinita crociata di Grillo

Non è il solo indizio sgradevole. A partire dal titolo del libro, che è "Un amore chiamato politica". Come se nel cuore di Di Maio non ci fosse spazio, in questo momento, per altro che non sia la cosa pubblica.

C'è dell'altro. In tutto il volume della relazione con la Saba non si parla. A dire il vero il nome di Virginia c'è, ed è tra le dediche a inizio testo. Ma arriva solo dopo i genitori e i fratelli Rosalba e Giuseppe. Insomma, la strada che la Saba dovrà percorrere per "impalmare" Luigi Di Maio sembra essere ancora piuttosto lunga, almeno qualche annetto. Sicuri che lei vorrà aspettare tanto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.