Giorgia Meloni demolisce Roberto Fico e il Movimento 5 Stelle: la vostra priorità è sempre lo ius soli

Basta con lo ius soli. Nel momento in cui all’ordine del giorno dell’agenda politica italiana ci sono numerosi temi di fondamentale importanza il presidente della Camera Roberto Fico è tornato a chiudere un intervento da parte dei vari partiti: “Sul tema dello ius soli spero che le forze politiche in Parlamento possano metterlo nelle proprie agende”. Le parole dell’esponente del Movimento 5 Stelle hanno scatenato Giorgia Meloni su Facebook: “Le priorità di Roberto Fico e del M5S, introdurre lo Ius Soli. Per Fratelli d’Italia - dice la leader del partito di opposizione - invece le priorità sono altre. Sicurezza, legalità, contrasto all’immigrazione illegale di massa e soprattutto difesa delle imprese e del lavoro in Italia”.

"Per gli italiani regole, restrizioni, mille impedimenti per le imprese, mentre continuano ad arrivare immigrati clandestini che possono fare tutto. Per la sinistra la priorità è lo Ius soli, per Fratelli d'Italia è tagliare le tasse immediatamente". Sulla stessa lunghezza d'onda in un'intervista ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

