Giorgia Meloni rende omaggio alla rivolta ungherese contro il comunismo. Sessantacinque anni fa il popolo di Budapest si ribellava al potere comunista: a scrivere la canzone "Avanti ragazzi di Buda" fu Pier Francesco Pingitore ed è quella che gli studenti ungheresi intonano in italiano in un emozionante video che oggi, in occasione della ricorrenza della rivolta d’Ungheria, la leader di Fratelli d'Italia ripropone sui suoi profili social.

"Nell'anniversario della rivolta del popolo ungherese contro l'occupazione sovietica, ripropongo volentieri questo emozionante video girato in una scuola in Ungheria" spiega la Meloni

