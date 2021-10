Piazzapulita, il confronto con Guido Crosetto imbarazza Laura Boldrini: come la zittisce su Fratelli d'Italia

Giada Oricchio 22 ottobre 2021 a

Scontro tra Laura Boldrini e Guido Crosetto a “Piazzapulita”, il talk politico di LA7. “Lega e Fratelli d'Italia porterebbero l'Italia in un vicolo cieco”, “E il Pci? Scontriamoci sui fatti, non sull’ideologia”. Durante la puntata di giovedì 21 ottobre, l’ex presidente della Camera, in collegamento con Corrado Formigli, ha fatto notare che l’Europa ha aperto procedure di infrazione contro la Polonia il cui esecutivo di ultradestra ha cancellato l’autonomia dei giudici e sta mettendo in discussione i diritti delle donne: “Fratelli d’Italia e la Lega sono alleati di partiti e di governi che amministrano con certe modalità. Se mai dovessero vincere le elezioni, questi due partiti porterebbero l’Italia in un vicolo cieco laddove non conteremmo più niente”.

Guido Crosetto, coordinatore di FdI, tornato nello studio di La7 dopo la lite di una settimana fa con il conduttore che aveva salutato all'improvviso abbandonando la puntata, ribatte piatto: “A me non è mai venuto in mente che il Partito comunista o i suoi eredi se avessero vinto, avrebbero fatto quello che i comunisti hanno fatto in Polonia o in Unione Sovietica o in altri Paesi. Non mi sono mai permesso di pensare che nessun esponente dei comunisti in Italia potessero far migliaia di morti come in altri Paesi o fare quello che hanno fatto altrove perché conosco gli avversari e li rispetto. Nessuno di loro avrebbe calpestato le regole democratiche della nostra Costituzione”.

Poi rivolge un invito a Laura Boldrini: “Scontratevi sulle proposte, su quello che accade, non su cosa accade in Polonia o sul comunismo, le sue idee politiche sono profondamente diverse da quelle di Giorgia Meloni, si faccia premiare dagli italiani per le sue battaglie e non per le ideologie”, “Non ci scontriamo sul passato, ma sull’oggi, queste alleanze di Lega e FdI metterebbero fuori gioco l’Italia. Migliaia di giovani ritengono che il fascismo sia un’ideologia forte, che riscatti il loro senso di frustrazione. Quindi è un problema serio, non possiamo dire che non esiste” replica decisa la deputata del PD.

