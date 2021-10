L'Italia si è presa l'Europa grazie a Mario Draghi: la lode di Paolo Liguori a Stasera Italia

22 ottobre 2021 a

Mario Draghi detta l’agenda italiana e rimette tutti a posto sul rapporto tra Italia ed Europa. Barbara Palombelli analizza così le parole del presidente del Consiglio e ne chiede conto, nel corso della puntata del talk show Stasera Italia, in onda su Rete 4, a Paoli Liguori, direttore di TgCom: “Draghi è diventato il leader politico più importante d’Europa, lo abbiamo visto crescere sotto i nostri occhi. Vediamo finalmente uno e diciamo ‘siamo succubi dell’Europa’. E no, noi abbiamo preso l’Europa con Draghi. Lui è diventato il leader più importante perché Angela Merkel gli ha ceduto il testimone volontariamente e con una certa signorilità. Chi in questi anni ha sbeffeggiato la Cancelliera dovrebbe rifare il proprio pensiero su di lei. È stata una delle donne politiche più importanti dell’Europa, forse la più importante di questi anni, più importante di Margaret Tatcher. È stata molto brava, ha voluto fare la foto con Silvio Berlusconi, è stata spiritosa e l’ho trovata molto molto signora”.

L'Italia si è presa l'Europa grazie a Draghi: Liguori in lode del premier

“Draghi ora fa il gioco. Fanno ridere chi fa i distinguo sulla Polonia, lui ci passa sopra. Se c’è gente che crede alle barzellette può continuare a farlo. Matteo Salvini e Giorgia Meloni - Liguori fa un paragone - sono andati da Berlusconi nella villa e mi sono sembrati come quei ragazzi a cui il papà presta la Maserati per uscire con le ragazze e poi gliela sbattono al muro, sono tornati alla villa e gli dicono ‘scusami papà ti abbiamo sbattuto la macchina al muro’. Lui ha detto ‘se mi date i voti che servono per il Quirinale vi faccio continuare a fare i giri’. Sono due ragazzini non pratici a guidare la macchina del centrodestra e hanno chiesto dei consigli. Draghi - conclude il giornalista Mediaset - va dritto, proprio dritto per quello che deve fare”.

Draghi mette a posto tutti e tira dritto:

"In questo momento il gioco lo fa lui"



Il punto di vista di @paolotgcom a #StaseraItalia pic.twitter.com/jkTnBZvTSa — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 22, 2021

