Stasera Italia, Mario Draghi sarà l'erede di Angela Merkel come leader dell'Europa

Un Mario Draghi tuttofare. Il presidente del Consiglio è pronto a dimostrare la sua leadership anche a livello europeo, ora che si è chiusa l’epoca di Angela Merkel alla guida della cancelleria della Germania. Nella puntata del 22 ottobre di Stasera Italia, programma di Rete4 sotto la conduzione di Barbara Palombelli, è ospite Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, convinto che l’ex banchiere possa raccogliere il testimone geopolitico lasciato dalla politica tedesca: “Fino a oggi Angela Merkel è stata la leader politica dell'Europa che era incaricata, in modo tacito e informale, ma abbastanza evidente, di trattare a nome dell'Europa con Vladimir Putin. Bisogna parlare con Putin e non si può pensare di non farlo. La Merkel era l'unica in grado di farlo su alcune basi abbastanza chiare, usando il bastone e la carota. Ha accettato il gasdotto nord stream 2 ad esempio. La Merkel ha salvato Navalny avvelenato in Siberia, facendolo curare a Berlino e dicendo a Putin che non sono accettate da parte dell’Europa violazioni sul tema dei diritti umani”.

“Penso che - analizza il giornalista - sicuramente Draghi potrà raccogliere il testimone della Merkel dal punto di vista della sua statura. La Merkel ha fatto una sorta di commedia per i media, nel farsi fotografare con Berlusconi, lasciando l’immagine di un’Europa pacificata e spazzando via le polemiche del passato e si è fatta anche vedere con Draghi”.

