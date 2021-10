L'avvertimento di Matteo Salvini sulla tenuta del governo: niente elezioni anticipate, sono un'illusione

22 ottobre 2021 a

Matteo Salvini non molla in alcun modo Mario Draghi. Negli scorsi giorni erano emersi alcuni retroscena sulla possibilità che la Lega staccasse la spina al governo per passare all’opposizione, una mossa volta ad arrivare ad elezioni anticipate e chiamare gli elettori alle urne. Il leader del Carroccio non ne ha però la minima intenzione e nell’incontro con i suoi parlamentari riuniti a Roma ha fatto capire chiaramente quale sia la linea da tenere: “Mancano un anno e quattro mesi, se qualcuno pensa di andare a votare prima è un illuso”.

L’intervento al Teatro Sala Umberto di Roma è stato riportato da Il Foglio, presente in sala. Il numero uno leghista ha poi affrontato diverse tematiche: “Le elezioni politiche sono il mio obiettivo, con tanto affetto per le comunali di Milano e Genova”. Salvini ha annunciato anche quella che è la strategia concordata con Silvio Berlusconi per i prossimi mesi: “È previsto un appuntamento fisso con i ministri di Lega e Forza Italia, tutte le settimane. Perché un conto è andare in Consiglio dei ministri in ordine sparso, un altro è andare con sei persone coordinate, con una linea condivisa e concordata a priori”.

