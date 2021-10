Virginia Raggi esce dalla porta e rientra dalla finestra grazie al Pd

21 ottobre 2021 a

a

a

Con la vittoria nelle elezioni a Roma Roberto Gualtieri lascerà il seggio in Parlamento per continuare la sua carriera nella politica nelle vesti di sindaco della Capitale. E nonostante siano trascorse poche ore dal risultato finale delle amministrative è già partita la corsa per accaparrarsi la poltrona dell’ex ministro dell’Economia. Tra i papabili vengono fatti anche i nomi di Giuseppe Conte e Virginia Raggi, che potrebbero essere candidati nel collegio di Roma centro. Nella puntata del 21 ottobre di Omnibus, programma della mattina di La7 condotto da Alessandra Sardoni, è ospite Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, che non chiude la porta ai due esponenti apicali del Movimento 5 Stelle: “Non me ne occupo io, se ne occupa il segretario Enrico Letta e ne discuteremo. La prossima settimana abbiamo la direzione nazionale, non solo per analizzare il voto, ma anche per mettere a punto le proposte del Pd sul bilancio. Mi sembrerebbe un po’ strano che si offra il seggio alla Raggi. Ma deciderà il segretario con tutte le componenti della direzione del partito”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.