Sergio Cofferati e il pugno chiuso da comunista, la confessione sul guaio alla mano sinistra

21 ottobre 2021 a

a

a

Se faccio ancora il pugno chiuso perché sono comunista? “Sono ancora comunista col sentimento, nel cuore, il pugno chiuso con la mano purtroppo non riesco più a farla perché ho l'artrite. L'età lascia qualche traccia a livello fisico...” Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex segretario Cgil ed europarlamentare Pd Sergio Cofferati, che oggi è intervenuto al programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Lei è pericoloso, "Mi vergogno per lei". Tra Cofferati e Borgonovo scoppia la rissa

Il sindacalista, ex segretario della Cgil e che dal 2009 al 2019 è stato membro del Parlamento europeo - eletto con il Partito Democratico - nei giorni scorsi era apparso in tv su La7 in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira per commentare la gestione della manifestazione no green pass a Roma sfociata con l'assalto alla sede della Cgil: "C'è responsabilità del ministro Lamorgese - aveva denunciato - Importante che il governo accerti l'informativa della questura". Mentre sulla protesta dei Green pass a Triesta aveva dichiarato: "Siamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza, la sensazione è brutta. Di lavoratori non ce ne sono più in quella manifestazione, sono per lo più persone non meglio identificate unite nella loro follia dall'opposizione verso il vaccino e verso il green pass. Preoccupa l'uso anche verbale delle minacce".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.