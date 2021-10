Sergio Mattarella gela tutti i partiti: no al mandato bis al Quirinale

20 ottobre 2021 a

Continuano le manovre da destra e sinistra per l’imminente elezione del presidente della Repubblica. Nonostante ufficialmente in molti non si espongano pubblicamente, preferendo trincerarsi dietro al fatto che sia presto per parlarne, l’argomento sul futuro inquilino del Quirinale è quello più in voga tra i corridoi del Parlamento. Come rivelato da AffariItaliani è arrivata però una doccia fredda da Sergio Mattarella. “No, grazie” la risposta che il presidente della Repubblica dà a chiunque gli chieda se ci siano margini per un’eventuale rielezione, anche a tempo. Tutte le forze politiche, anche negli ultimi giorni, sono tornati alla carica, ma il Capo dello Stato è stato inflessibile.

Non è un caso che Mattarella stia cercando casa a Roma. Anche perché l’attuale presidente della Repubblica non ha la minima intenzione di restare al Colle con un incarico a tempo come fece già il suo predecessore Giorgio Napolitano, anche perché se dovesse verificarsi un tale scenario si consoliderebbe una pratica che non deve diventare consuetudine, che inevitabilmente potrà influenzare tutti i futuri presidenti.

