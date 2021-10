Forza Nuova, il Senato approva l'ordine del giorno per lo scioglimento. Ok alla mozione del centrodestra

20 ottobre 2021 a

a

a

L’aula del Senato ha approvato l’ordine del giorno presentato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Leu, Italia viva, Autonomie sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e lo scioglimento di Forza nuova. La votazione è avvenuta per alzata di mano. L’aula ha anche approvato la mozione presentata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega per contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo. L’ordine del giorno chiede al Governo di valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale e alla normativa vigente in materia di divieto di riorganizzazione del partito fascista, adottando provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova - guidata da Giuliano Castellino e Roberto Fiore - e dei movimenti politici di chiara ispirazione fascista. Mentre la mozione chiede al Governo di valutare le modalità di applicazione delle misure previste dalla legge per contrastare tutte le realtà eversive dell’ordinamento democratico e per dare seguito agli accertamenti della magistratura.

La Lamorgese si difende dopo gli scontri a Roma. Meloni e Salvini: "Si dimetta"

Sul tema Forza Nuova si è espresso anche il comandante del Ros dei carabinieri, Pasquale Angelosanto in occasione del trentennale della fondazione del Reparto operativo speciale: "È evidente come il consolidamento del periodo di crisi sanitaria scaturito dalla pandemia da Covid-19, causa di forti tensioni di natura sociale ed economica, continua a costituire il principale sfondo su cui operano i gruppi più consistenti e strutturati della destra radicale. Sul fronte di protesta contro la gestione sanitaria continua a registrarsi un costante interessamento alle attività di propaganda e di protesta da parte di Forza Nuova e altri movimenti della destra finalizzate a contrastare le politiche e le misure disposte dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19 - conclude il militare -. Per quanto riguarda i movimenti estremistici di destra è da tenere in considerazione quanto registrato da tempo a Roma dove è forte il condizionamento di Forza Nuova nelle violente azioni di piazza".

La difesa della Lamorgese: "Perché Castellino era in piazza". Proteste di FdI alla Camera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.