L'errore madornale su vaccino e green pass: Maurizio Molinari a Stasera Italia bacchetta il centrodestra

20 ottobre 2021 a

a

a

Un’analisi dei motivi che hanno portato alla sconfitta nelle elezioni amministrative. Nella puntata del 20 ottobre di Stasera Italia, talk show pre-serale condotto da Barbara Palombelli su Rete4, è ospite Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, che spiega il perché del flop all’ultima tornata elettorale: “Io credo alla necessità del centrodestra di riconoscere i motivi della sconfitta. Serve autocritica, ma deve essere sulla ragione di fondo dell'errore compiuto, ovvero quello di opporsi alla strategia di Draghi contro il virus e a favore dei vaccini. È stato cedere ai gruppi più estremisti e intolleranti con no vax e no greenpass che ha allontanato dal centrodestra l'elettorato più moderato e cattolico-centrista delle città”.

Smascherate le bugie di Conte e Casalino sul Recovery: Giuseppi aveva fatto infuriare la Merkel

“Se non si parte da questo - prosegue il giornalista - il centrodestra difficilmente potrà riuscire a cavalcare l’ultimo miglio della lotta alla pandemia, che è quello che stiamo attraversando. Sarà una straordinaria opportunità per il centrosinistra di rivolgersi a quella fascia di elettori. I candidati sono stati premiati non soltanto perché migliori, ma perché interpreti di un rispetto delle istituzioni di un’idea di uno Stato più forte ed efficace, cioè quello di cui ha bisogno il Paese in questo momento”.

"La ragione di fondo dell'errore compiuto è stato opporsi alla strategia di #Draghi contro il virus e a favore dei vaccini, è stato cedere ai gruppi più estremisti con no vax e no #greenpass che ha allontanato dal centro destra l'elettorato più moderato"@Maumol a #StaseraItalia pic.twitter.com/TAUT7SSbHK — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 20, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.