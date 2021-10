Antagonisti come Forza Nuova: in piazza contro il green pass. Ma la manifestazione non è autorizzata

16 ottobre 2021 a

Antagonisti in piazza a Roma senza autorizzazione. Un gruppo di 40 persone sono state fermate ed identificate, questa mattina in piazza del Popolo, mentre si stavano preparando ad esporre alcuni striscioni e manifesti per inscenare una protesta. Il gruppo è stato immediatamente raggiunto dagli agenti della Digos che hanno interrotto sul nascere l’iniziativa. La posizione dei 40 manifestanti è al vaglio e rischiano la denuncia per manifestazione non preavvisata.

Fonti della polizia hanno riconosciuto i manifestanti come antagonisti. Il sit in era volto a protestare contro il green pass: sono stati esposti sulla piazza due striscioni con su scritto “Vaccinati e non vaccinati, tutti uniti per la verità” e “Zona libera”. Su un terzo striscione sono disegnati un rotolo di carta igienica e un water con su scritto “Green pass, scaricalo”. A distanza di una settimana dalla manifestazione di Forza Nuova altre proteste in una delle piazze simbolo della Capitale.

In arrivo a #piazzadelpopolo i manifestanti contro il GP. Avrà inizio alle 15. Ciao #PiazzaSanGiovanni pic.twitter.com/SdMhN1B6Ng — Lulù #NoGreenPass (@No_Islam_) October 16, 2021

