A Taranto avete il problema dei tumori e non vi vaccinate? Caporale contro gli operai ex Ilva

Scontro su tamponi, vaccini e green pass ad Agorà su Rai3. In studio Antonello Caporale del Fatto Quotidiano, in collegamento video alcuni rappresentati sindacali degli operai ex Ilva. Il problema è che, nella struttura, ci sono ancora 1.600 operai non vaccinati. Che oggi chiedono la possibilità di fare tamponi gratuiti per entrare in fabbrica.

Ed è lì che sbotta Caporale: "A Taranto avete il problema dei tumori e non volete vaccinarvi? - si chiede il giornalista del Fatto Quotidiano - Proprio voi dovreste essere più sensibili alle problematiche legate alla salute". Poi prendono la parola i rappresentanti degli operai: "Se ci sono due opzioni in campo, allora noi dobbiamo poter scegliere tra tamponi e vaccino".

