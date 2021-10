La terza dose potrebbe non bastare, Galli doccia fredda sul Covid

03 ottobre 2021 a

Il prof. Massimo Galli mette in guardia sulla pandemia. O meglio precisa che, in alcuni casi, il vaccino potrebbe non bastare. Nemmeno dopo la terza o la quarta dose. Il direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano parla nel corso di Agorà weekend in onda su Rai 3.

Covid e antinfluenzale insieme, via libera al doppio vaccino

"Anche una quarta dose di vaccino potrebbe non bastare - ha detto il medico nel corso del collegamento - Per questo c'è bisogno di strategie alternative al vaccino. Una di queste strategie alternative è la pillola di cui si sta parlando in questi giorni".

