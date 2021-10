L'Aria Che Tira, Massimo Giannini e la stoccata alla Lamorgese: "Come si giustificherà in aula"

13 ottobre 2021 a

Oggi pomeriggio la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponderà alla Camera sulle violenze a Roma durante il question time. La manifestazione no green pass culminata nell'assalto alla Cgil ha fatto esplodere un'aspra polemica sulla matrice "fascista" della guerriglia che ha devastato la Capitale sabato scorso.

Il direttore de La Stampa Massimo Giannini, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira durante la puntata di mercoledì 13 ottobre punta proprio il dito contro la ministra dell'Interno: "E' evidente che la Lamorgese debbaa chiarire cosa sia accaduto a Roma". La conduttrice sottolinea quanto proprio la Lamorgese fosse furiosa dopo le violenze alla manifestazione e le polemiche durissime. E il direttore de La Stampa ribatte: "Ma con chi se la deve prendere? Con il suo ministero... Ora vediamo come si giustificherà in aula" conclude.

