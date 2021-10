Parole di fuoco della Meloni sul Pd: “Vogliono far fuori Fratelli d'Italia. Letta prenda le distanze, frasi da regime”

11 ottobre 2021 a

La tensione tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia ha raggiunto il culmine. E Giorgia Meloni non si tira indietro nel rispondere alle polemiche della sinistra. A scatenare la scintilla sono state le dichiarazioni di Peppe Provenzano, vice-segretario dem, secondo il quale la Meloni "aveva un’occasione, tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in FdI. Ma non l'ha fatto. Il luogo scelto, il palco neofranchista di Vox, e le parole usate sulla matrice perpetuano l'ambiguità che la pone fuori dall'arco democratico e repubblicano. In questo modo FdI - il duro commento sulle parole della leader in Spagna - si sta sottraendo all'unità delle forze democratiche e repubblicane contro i neofascisti che attaccano lo Stato”.

"Sciogliere Fratelli d'Italia". No Green pass, Pd senza limiti per fare fuori la Meloni: la follia del vicesegretario dem

Come detto la replica della Meloni è secca e accusa la sinistra di voler far sparire Fratelli d’Italia: “Il vicesegretario del partito ‘democratico’ vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia. O forse i toni da regime totalitario usati dal suo vice rappresentano la linea del Pd? Aspettiamo - s’interroga la Meloni su Facebook - risposte”. Da capire quale sarà la posizione di Enrico Letta dopo quanto dichiarato dal suo braccio destro nel Pd.

