Scontri Roma, il sindacato di polizia: «38 colleghi feriti ora vogliamo i fatti»

10 ottobre 2021 a

a

a

«Abbiamo accolto con favore le tante attestazioni di solidarietà ai poliziotti impegnati a Roma, da parte di tutto il mondo politico. Non si riceveva tanta così tanta solidarietà da anni». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

Botte a medici e agenti del pronto soccorso, i no green pass assaltano l'Umberto I

«Ci auguriamo che, all’indomani dei gravi disordini che hanno interessato il centro storico della Capitale e hanno nuovamente fatto emergere le difficoltà degli operatori di polizia in termini di organico ed equipaggiamenti, con 38 feriti, alcuni con fratture serie, che quella stessa politica oggi così solidale, sia altrettanto solerte nel considerare la sicurezza tra le priorità dell’agenda di governo, investendo in assunzioni, mezzi, equipaggiamenti e fornendo risposte esaustive in merito alla parte economica e normativa del contratto di lavoro, ancora campato in aria. La solidarietà fa sempre piacere – dice Conestà – perché riconosce lo sforzo immane di uomini e donne in un apparato della sicurezza al collasso. Ma delle parole ce ne facciamo ben poco: servono i fatti» conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.