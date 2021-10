L'Aria Che Tira, Myrta Merlino elogia Matteo Salvini: "Una reazione da leader"

Giada Oricchio 05 ottobre 2021 a

“Salvini ha parlato da leader”. La battuta d’arresto del centrodestra alle elezioni amministrative (Milano, Napoli e Bologna perse al primo turno, ballottaggi nei comuni di Roma e Torino) ha aperto un’analisi interna alla coalizione. Se Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia può sorridere per il risultato inatteso di Enrico Michetti, candidato scelto in prima persona, la Lega di Matteo Salvini deve fare i conti con i voti mancanti delle periferie dove 5 anni fa fece incetta di consensi.

A “L’Aria che Tira”, il programma sull’attualità di LA7, martedì 5 ottobre, la conduttrice Myrta Merlino ha analizzato il risultato delle urne con i suoi ospiti: il risultato del centrosinistra è buono, ma è anche vero che il centrodestra ha pagato la mancanza di una leadership comune molto forte e di una certa moderazione nei temi da affrontare. Merlino però ha riconosciuto che il leader della Lega ha fatto subito ammenda di errori e ritardi: “Voglio dare atto a Salvini che ieri è stato molto sincero. Ha avuto una reazione da leader. Ha detto chiaramente che ha avuto una lezione e l’ha imparata”.

A caldo il numero uno del Carroccio aveva ammesso: “Non scaricherò i candidati scelti e li ringrazio uno a uno. Alcuni hanno avuto poco tempo per farsi conoscere e raccontare la loro idea di città. Questa è stata la nostra colpa. Di questo errore facciamo tesoro per le prossime elezioni comunali”. Una presa d’atto ribadita da Salvini in un post sui suoi account social questa mattina.

