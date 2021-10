Otto e Mezzo, Gad Lerner e la tentazione opposizione per Matteo Salvini. L'idea di Giorgetti

Giorgia Peretti 05 ottobre 2021 a

a

a

Gad Lerner torna ad attaccare la Lega: “La scritta Salvini Premier è fuori tempo”. Accade nella puntata di martedì 5 ottobre di “Otto e Mezzo”. Il giornalista ospite fisso nel salotto di Lilli Gruber su La 7, commenta la scelta del leader del Carroccio di non presenziare al Consiglio dei Ministri che approvato la delega fiscale. Inizia subito a scagliarsi contro Matteo Salvini elogiando le vittorie della sinistra alle elezioni amministrative. “Matteo Salvini deve fronteggiare la situazione di emergenza – esordisce -. A Milano il Partito democratico ha preso tre volte i voti della Lega, così come a Varese. Subiscono un sorpasso da destra di un partito che si chiama Fratelli d'Italia e che ha diciamo le carte per mostrarsi certamente più nazionalista di quanto il leghismo non sia riuscito ad essere”.

Poi prosegue la sua invettiva così: “Quella scritta che hanno nel simbolo insieme ad Alberto da Giussano, 'Salvini Premier' dovranno cambiarla perché è evidente che è fuori tempo massimo”. Per Lerner, lo strappo della Lega con i provvedimenti varati dal governo di Mario Draghi sarebbe il frutto di una “tentazione” che arriva dall’opposizione: “Ci sta che Salvini viste anche le reazioni dei suoi militanti di base che dicono 'avete tradito andando al governo con i comunisti nel governo del banchiere' sia fortemente tentato dall'opposizione perché ha da difendere, dopo la debacle milanese e la rinuncia della conquista di Palazzo Marino del Comune di Milano, il Pirellone. C'è una questione, quella della Regione Lombardia è il luogo cruciale. Mi sa che Giancarlo Giorgetti (ministro dello sviluppo economico, nda) più che pensare alle adesioni al partito popolare europeo dovrà andare su quella trincea, lo immagino già prossimo candidato”.

