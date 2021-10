Otto e Mezzo, la trappola di Mario Draghi al Pd: così sarà il partito delle tasse

05 ottobre 2021 a

È un momento turbolento all’interno del governo, con lo scontro tra i partiti che appoggiano la maggioranza Draghi che non smettono di mandarsi reciproche accuse ogni giorno. L’ultimo campo di battaglia è quello della delega fiscale e del possibile aumento delle tasse, uno scenario escluso a chiare lettere dal presidente del Consiglio. Stefano Feltri, direttore di Domani, è ospite di Otto e Mezzo e, rispondendo alle domande della padrona di casa Lilli Gruber nella puntata del 5 ottobre, analizza così la situazione: “I soggetti dentro la maggioranza che potrebbero essere più pericolosi per Draghi sono usciti indeboliti dalle elezioni amministrative, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini sta facendo il solito gioco, che fa da quando è nato questo governo. Sta dentro con la Lega e lui che è fuori fa la fronda, una volta sulle mascherine, una volta sul green pass e ora sulla delega fiscale”.

Il giornalista va avanti nel suo discorso, facendo una previsione sul futuro di questa riforma, che potrà ledere il Partito Democratico: “Il documento uscito dal Parlamento diceva che bisognava fare una riforma fiscale, ma non chiariva quanto costava e chi pagava il conto, la delega fiscale dice cose di assoluto buon senso che ci chiedono tutti da sempre e che andava fatto. Cioè bisogna spostare il carico fiscale dalle persone alle cose. In Italia le cose sono essenzialmente gli immobili e quindi viene avviata una riforma del catasto, che il governo Renzi aveva nascosta per paura di ripercussioni in termini di consenso dopo aver fatto tutti i conti. Draghi ha fatto una mossa furba, dicendo che non porterà tasse immediate questa riforma. Salvini sa perfettamente che arriveranno più tasse. Quindi il Pd - conclude il direttore del Domani - si troverà di nuovo ad essere il partito delle tasse, come al solito. Sarà intrappolato nel decidere se stare con il governo e votare una cosa che inevitabilmente porterà ad un aumento di tasse sulla casa o se dovrà nascondere”.

