Regionali, la Calabria al centrodestra: Roberto Occhiuto verso la vittoria

In Calabria il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in netto vantaggio sulla candidata dem Amalia Bruni con il 54,7% dei voti contro il 25,6%. Terzo Luigi De Magistris al 17,8%, quarto Gerardo Oliverio all'1,9%. Spianata dunque è la via al centrodestra: sarà Occhiuto, il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a ricoprire l'incarico: 52 anni e originario di Cosenza, è sostenuto dall'intera colazione del centrodestra, più Udc, Forza Azzurri, Coraggio Italia e Noi con l'Italia. Nel 2018 è stato rieletto in Parlamento nelle file di Forza Italia come capolista nella circoscrizione Calabria. Il 15 febbraio è stato promosso capogruppo facente funzioni, ma adesso si occuperà di governare la sua regione.

