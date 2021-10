Clamoroso Travaglio, si schiera con Meloni e Salvini contro chi vuole farli fuori

03 ottobre 2021 a

Clamoroso Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano. Si schiera con Meloni e Salvini contro chi li vuole fare fuori. E poi naturalmente anche con Conte contro chi vuole celebrarne il funerale. "Il Progetto Draghi Forever - scrive Travaglio - il Partito degli Affari, dopo il Conticidio, vuole imbalsamare SuperMario a Palazzo Chigi anche per la prossima legislatura tagliando le ali (FdI e M5s) e accroccando un orrendo centrone formato da Lega giorgettiana, FI, Pd de-lettizzato e ri-renzizzato e centrini vari. Dunque si augura quanto segue: Meloni indebolita; Conte fallito come nuovo capo 5S; Salvini bocciato e subito dopo sfiduciato o commissariato da Giorgetti, Zaia & C.; Pd più forte dove corre da solo e più debole dove si allea col M5S; buoni risultati per FI e Calenda (l'Innominabile non lo nominano più nemmeno gli amici). Noi, che aborriamo questo ennesimo golpe bianco alle spalle degli elettori, ci auguriamo l'esatto opposto".

