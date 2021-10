Dopo Fanpage il “Barone nero” manda “messaggi” a Meloni e Salvini

02 ottobre 2021 a

“Sono assolutamente indipendente e apartitico ma nessuno faccia finta di non conoscermi o, peggio, si permetta di offendere gratuitamente me e la comunità di veri patrioti che, mio malgrado, in questo frangente, ho l’onore e onere di rappresentare”. A parlare su Instagram è Roberto Jonghi Lavarini, il cosidetto “Barone Nero” di Milano reduce dall’impresa di Fanpage. Sul social ha postato una foto che lo ritrae accanto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, come se fosse una sua esclusiva quando invece si tratta di leader che fanno selfie con tutti. In pratica, manda strani “segnali”…

“Il 5% di voti della "destra radicale" fa gola a tutti ed è indispensabile per vincere qualunque sfida bipolare, nei comuni e nelle regioni, come alle elezioni politiche», aggiunge, come se fosse il depositario di chissà quanti consensi elettorali. A volte, il silenzio serve a riflettere.

