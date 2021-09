Mimmo Lucano condannato, Matteo Salvini disintegra i "guardoni" di sinistra: "Indignati ne abbiamo?"

30 settembre 2021 a

Inizia nell'ottobre 2017 la vicenda giudiziaria di Domenico "Mimmo" Lucano, tre volte sindaco di Riace, condannato oggi a 13 anni e due mesi nell'ambito del processo 'Xenia' sulla gestione dei migranti. I giudici lo hanno ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio. E mentre la sinistra è sotto choc per la durissima sentenza, il leader della Lega Matteo Salvini sgancia il siluro contro il sindaco di Riace che definisce "paladino dei radical chic". "Guadagnava illecitamente sulla gestione degli immigrati - denuncia Salvini - 13 anni di condanna al sindaco di sinistra (e candidato di sinistra alle Regionali in Calabria) Mimmo Lucano, paladino dei radical chic. Giornalisti e politici di sinistra indignati ne abbiamo? No, sono tutti impegnati a fare i guardoni in casa altrui…"

