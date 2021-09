Stasera Italia, “incoerente, ci tratta da bambini”. Liguori inchioda la Raggi: no alle Olimpiadi e ora sì all'Expo?

29 settembre 2021 a

a

a

Paolo Liguori fa secca Virginia Raggi. Il giornalista di Mediaset è ospite della puntata del 29 settembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e bacchetta pesantemente la sindaca di Roma per il suo operato nella Capitale: “A quattro giorni dalle elezioni trovo poco elegante infierire sulla Sindaca, lo sappiamo che non è stata una buona sindacatura. Dico solo una cosa, che mi ha colpito più di tutte, l’incoerenza, il passaggio da una posizione ad un’altra con una grande faciloneria. Lei ha detto no alle Olimpiadi a Roma dicendo che sarebbero state le Olimpiadi del mattone e della speculazione, poi ieri lei ha applaudito all’annuncio di Mario Draghi sull’Expo. Io ho applaudito a quell’annuncio, ma avrei voluto pure le Olimpiadi, che saranno una grande occasione per Milano. Questo passaggio di posizioni è dovuto a fatti radicalmente cambiati in Italia e a Roma? Oppure ci tratta da bambini?”.

Il giornalista Paolo Liguori e le parole forti verso la sindaca di Roma, Virginia Raggi a #StaseraItalia pic.twitter.com/BpzzQjsh7n — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 29, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.